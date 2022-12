SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Moreira Salles de São Paulo vai exibir, em 2023, mostras de Evandro Teixeira, importante fotojornalista brasileiro, Helena Almeida, artista portuguesa que investiga em sua obra as relações entre corpo e imagem, e Iole de Freitas, escultora e artista multimídia.

A mostra de Evandro Teixeira ficará em cartaz entre março e julho. O organizador Sergio Burgi selecionou imagens que o fotojornalista produziu em Santiago, no Chile, logo após o golpe militar de 1973, dentre as quais registros do enterro do escritor Pablo Neruda, primeira grande manifestação contra o regime do general Augusto Pinochet.

As imagens serão colocadas em diálogo com fotos da ditadura no Brasil, também de autoria de Teixeira, evidenciando o papel do fotojornalismo como testemunho da realidade.

A exposição de Iole de Freitas, entre maio e setembro, reúne uma série de trabalhos produzidos por ela na década de 1970, alguns deles inéditos. São fotos e filmes super 8 e 16 mm dos tempos em que a artista viveu em Milão e Nova York, num momento em que era parte ativa, na Itália, de um ambiente de efervescência política e cultural.

Com curadoria de Sônia Salzstein, a mostra também apresenta instalações da mesma época, quando a artista estava na casa dos 20 anos. O conjunto foi pouco visto pelo público brasileiro.

Entre junho e setembro a instituição vai sediar a primeira individual da renomada artista portuguesa Helena Almeida no Brasil. Com curadoria da historiadora da arte portuguesa Isabel Carlos, a exposição apresentará uma seleção de obras que têm como suporte a fotografia e o desenho, realizadas entre 1969 e 2018.

Os trabalhos abordam a interrogação dos gêneros e dos processos artísticos e a autorrepresentação da artista e da mulher.

O IMS de São Paulo também vai realizar uma mostra em comemoração aos dez anos da Bolsa de Fotografia ZUM/IMS, que será sediada no espaço Pivô, no edifício Copan. A exposição reúne obras dos artistas contemplados pela bolsa de fomento à produção de arte contemporânea, criada pela instituição em 2013.

A sede do Rio de Janeiro do IMS será fechada para reformas no final de março, como já divulgado. Até lá, quem for ao casarão da Gávea poderá ver uma exposição de fotos de Miguel Rio Branco.

Durante o período das obras, mostras do IMS ocuparão outros espaços culturais da cidade, a exemplo do que ocorre agora com a mostra do fotógrafo Walter Firmo, exibida no IMS de São Paulo este ano e atualmente em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio.