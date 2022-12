SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O youtuber e humorista Diogo Defante negou neste sábado (17) que quase foi preso por uma brincadeira imitando um leão, na Copa do Mundo do Qatar, após o vídeo viralizar nas redes sociais. Durante transmissão ao vivo para o CazéTV , após jogo entre França x Marrocos, em 13 de dezembro, ele ficou ajoelhado imitando o rugido de um leão.

"O influenciador Diogo Defante não passou nem perto de ser preso no Qatar. A encenação dele com a amiga Marwa, nos últimos dias simulando que policiais do país estavam chateados com a imitação de um leão, não passou de jogo de cena", disse a assessoria de Defante.

Segundo a equipe do humorista, ele e Marwa improvisaram a situação e se divertiram com os fãs nas redes sociais. "Depois disso, Defante explicou o ocorrido e desmentiu os boatos de quase prisão no país Copa."

No vídeo compartilhado por internautas, a repórter Marwa El Hage mostrava Defante imitando o leão e brincava que ele não estava muito bem com a derrota da seleção do Marrocos. A câmera foi abaixada e a transmissão cortada enquanto a repórter explicava para algumas pessoas que era brincadeira.

Minutos depois, o humorista explicou o que aconteceu. "Vim aqui para tranquilizar a todos, deu um alvoroço aí no chat: 'Cadê o Defante?'. Marwa conseguiu desenrolar, os árabes ficaram um pouco revoltados com meu 'rugidinho'", disse o humorista.

"Ele quase foi preso, mas eu consegui com algum dinheiro que eu vou cobrar depois do Cazé, eu vou anotar isso aqui. São 100 catares [cerca de R$ 145], é isso que você vale", disse Marwa rindo.

O vídeo viralizou nas redes e rendeu comentários e piadas entre os internautas, uma vez que o Qatar é um país conservador muçulmano com leis distintas do Brasil em relação a costumes e liberdades civis. Exemplos disso foram a detenção do humorista brasileiro Fábio Rabin por consumo de bebida alcoólica e policiais tomando a bandeira de Pernambuco de torcedores após confundirem o desenho do arco-íris com a imagem símbolo do movimento LGBTQIA+ - a homossexualidade é ilegal no país.