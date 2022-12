SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há um ano, a advogada paranaense Miriane Ferreira, 36, não imaginava que assuntos como pensão alimentícia, partilha de bens e herança a tornariam uma influenciadora digital com 1 milhão de seguidores. Muito menos que, com o sucesso nas redes, seria convidada para comandar um quadro sobre direito da família ?o Direto com a Doutora? no programa do Faustão na Band. Mas foi o que aconteceu.

"Nunca pensei que iria tomar uma proporção tão grande, comecei meu Instagram em setembro do ano passado. No começo deste ano, ele começou a crescer de uma forma inesperada. Eu não esperava, era muito avessa a rede social, nunca tinha postado nada na minha vida", contou a advogada, que é chamada de "Legalmente Loira" (em referência ao filme de 2001) e "kinga" (gíria para rainha) pelos fãs.

Doutora Miriane, como também é conhecida, diz que queria apenas alertar as mulheres de seus direitos no casamento para não serem enganadas pelos "princesos", forma como ela se refere aos homens que se encostam nas companheiras e colocam os bens em nome de terceiros para não ter que dividir na separação. "Muitas mulheres moram junto [com o parceiro], não têm nada em nome delas e acreditam que não têm direitos."

A advogada revela que a inspiração para criar conteúdo nas redes sobre esses temas veio de casa. Ela diz que a mãe foi abandonada pelo marido, criou os quatro filhos sozinha e, anos depois de separada, entrou em um relacionamento abusivo. Nessa época, com 15 anos, Miriane saiu de casa e também acabou vivendo relações tóxicas. "Eu vi que, se eu não me fortalecesse, eu iria ser uma vítima, assim como foi a minha mãe."

Após entrar na faculdade de direito ?o sonho da mãe era vê-la juíza?, ela começou a atender pessoas no Núcleo de Práticas Jurídicas da faculdade, encontrou várias mulheres em situação de vulnerabilidade. "Eu fiquei revoltada com tudo o que via, eu enxergava a minha vida ali, a vida da minha mãe", diz a advogada, que se apaixonou pela área.

Com o tempo, ela se especializou em direito da família, penal e psicanálise ?o que tem ajudado muito no atendimento às suas clientes e nas postagens nas redes sociais. "Eu acho que sou uma terapeuta das minhas clientes que chegam destruídas [no meu escritório]. O que dou de conselho para elas... é uma libertação", afirma a advogada. Atualmente, ela divide o tempo entre o mestrado em direito e tecnologia, o marido, os três filhos, postagens diárias nas redes e o atendimento aos clientes no escritório de advocacia, em Londrina (PR).

A exposição nas redes e na televisão, no entanto, tem rendido situações inusitadas na vida de Miriane. Uma de suas seguidores chegou a ligar no escritório para perguntar se ela tinha deixado de gravar os vídeos, mas descobriu que o marido é que havia bloqueado o perfil dela. "Eu falo que isso é sinal de que o meu trabalho está dando certo", conclui a advogada.