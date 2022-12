SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No programa "The Howard Stern Show", Jake Gyllenhaal, 42, admitiu que foi uma "tortura" interpretar cenas de sexo com Jennifer Aniston, 53. Os dois estrelaram juntos a comédia "The Good Girl" (2002), interpretando dois amantes entediados com seus trabalhos e que começam a se relacionar.

Segundo o ator, interpretar as cenas foi desafiador, principalmente porque sentia uma grande atração pela eterna Rachel de "Friends".

"Foi uma tortura, sim, mas também não foi uma tortura. Foi como uma mistura dos dois. Estranhamente, as cenas de amor são estranhas porque há, talvez, 30, 50 pessoas assistindo. Isso não me excita", afirmou.

Na entrevista, Jake Gyllenhaal contou que as cenas tendem a ser mecânicas, parecendo coreografias a serem seguidas. Também relembrou que usaram um travesseiro em algumas cenas, para gerar maior conforto aos artistas.

"[O travesseiro] foi apenas preventivo e usado, geralmente, quando em um lugar horizontal naquele filme. Acho que foi realmente uma sugestão de Jennifer, ela foi muito gentil em sugerir antes de começarmos", pontuou.

Apesar de tudo, Jake Gyllenhaal conseguiu gravar as cenas de sexo com Jennifer Aniston e ressaltou que ela ajudou em diversos momentos a diminuir a tensão nas filmagens.