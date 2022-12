SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Zeca Camargo, colunista da Folha de S.Paulo, vai apresentar, a partir de domingo (1º), a exposição virtual "2023: Primeiros Traços" em homenagem ao novo governo de Lula (PT). "É como um festival paralelo da posse", diz ele à coluna.

Zeca conta que a ideia surgiu como forma de celebrar a volta da valorização da cultura no país. "A arte e os artistas foram tão relegados nos últimos quatro anos [sob o governo de Jair Bolsonaro] que o PT acabou se tornando um símbolo do resgate da cultura", explica.

Participarão da mostra 54 ilustradores de todo o Brasil. Muitos desses profissionais já trabalharam com Zeca nas ilustrações das playlists que ele costuma fazer e divulgar em suas plataformas digitais.

O jornalista relata que pediu aos ilustradores um desenho sobre o novo governo. "A maioria apresentou como resultado ilustrações com o próprio Lula", explica. O trabalho do artista cearense Mário mostra, por exemplo, dois homens em um bar tomando cerveja enquanto a posse do petista é transmitida em uma TV. "É uma cena muito brasileira", diz Zeca.

Há também ilustrações que não apresentam elementos políticos, mas evocam desejos para o novo ano como o desenho do ilustrador Dinho Lascoski. A imagem mostra duas pessoas se abraçando em frente a uma porta aberta com o número 2023.

Zeca Camargo, que declarou voto em Lula, diz que está entusiasmado com a volta do Ministério da Cultura, agora sob o comando da cantora Margareth Menezes. "Celebrar isso com a própria arte que foi tão relegada no atual governo é um triunfo muito especial para mim", diz.

A galeria virtual "2023: Primeiros Traços" poderá ser vista na página no Instagram do jornalista, @zecacamargomundo.