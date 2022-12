RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Hoje é dia de rock brasileiro, bebê. Hoje é dia de Rita Lee. A cantora completa 75 anos neste sábado (31) e desde as primeiras horas vem recebendo homenagens dos fãs. Animada, ela decidiu abrir a caixinhas de perguntas e respostas para os seguidores. Com bom humor, a também compositora brincou com um internauta ao ser pedida em casamento: "Você tem dinheiro?".

Rita Lee também revelou que um item indispensável na bolsa é o seu alicate de cutícula: "Cada um com sua mania, né?" reforçou a cantora. A artista também contou qual seria o poder especial que gostaria de ter : "Ficar invisível".

O músico e marido Roberto de Carvalho foi um dos primeiros a festejar a data com uma homenagem apaixonada em sua conta no Instagram nesta madrugada. "Meu amor será eterno! Que aos 75 estejamos apenas no começo. Feliz aniversário, amor, saúde, sorte e sucesso em altas doses, que todas as Forças de Luz Sagrada do Universo estejam iluminando seu caminho. Eu vou junto. Porque te amo, te amo, te amo!!!", escreveu na publicação.

Lulu Santos, Caetano Veloso, Rogério Flausino, Paula Toller, Astrid Fontenelle e Mel Lisboa foram alguns dos famosos que também felicitaram a cantora. Em novembro, Rita foi homenageada no Grammy Latino de 2022 com o prêmio Lifetime Achievement Award pelo conjunto de sua obra. Diagnosticada com um câncer de pulmão em maio de 2021, a cantora não se abalou, enfrentou a doença e disse que está curada.