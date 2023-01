SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kleber Lucas, de 54 anos, é um pastor que se converteu ao neopentecostalismo com 17 anos e depois migrou para a igreja batista. Ele é um gigante no segmento gospel.

Com um Grammy de melhor álbum de música cristã em língua portuguesa, ele tem mais de 30 anos de carreira e milhões de discos vendidos.

O cantor foi um dos poucos foi evangélicos influentes contra Jair Bolsonaro, do PL. Ele se recusou inclusive a participar do Louvorzão, evento evangélico sediado no Rio de Janeiro em julho, porque lá estaria o presidente.

No lançamento da música com Caetano, Kleber disse que a parceria é uma oportunidade de mostrar que há nas igrejas pessoas que não concordam com bolsonarismo. "Quem tá na esquerda tá falando, poxa, tem evangélicos que não concordam com esse governo."