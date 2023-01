SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Fagundes, filho de Antônio Fagundes, confirmou à Folha que vive romance com Igor Fernandez, com quem divide o set de 'Cara e Coragem', novela das 19h da Globo. Igor já foi ajudante de pedreiro, artista circense e estrelou na globo em 2019, na novela 'Bom Sucesso'. Conheça mais sobre o novo queridinho das redes sociais.

Igor nasceu em Cataguases, no interior de Minas Gerais. Demonstrou já novo inclinação para as artes. Quando novo, sua mãe -que trabalhava com artes manuais-- o levou a um curso de costura, porque não tinha com quem deixá-lo.

"Com uns seis para sete anos, perambulando por aquele espaço do curso, descobri sem querer a turma de teatro, e de lá nunca mais saí", contou o ator em entrevista à Revista RG, em outubro de 2022.

O mineiro explica que precisou trabalhar desde novo para bancar os cursos e investir em sua paixão. Aos 12, começou a trabalhar em construção. Aos 16 anos, cansado da vida de ajudante de pedreiro, entrou para o circo e passou a ganhar a vida através da arte.

As apresentações circenses o trouxeram para o Rio de Janeiro e sua experiência contou para conseguir seu papel como Lucas em 'Cara e Coragem'. Lucas, apaixonado pela personagem vivida por Taís Araújo, é um dançarino de dança vertical.

Na vida real, Igor se apaixonou por Bruno Fagundes, que conheceu nos bastidores da novela. Bruno interpreta o coreógrafo Renan.

Em 2021, foi casado com o psicólogo Gabriel Santos, com quem namorou por sete anos. Na época, o casal teve que lidar com ataques homofóbicos nas redes sociais por causa das fotos que publicaram da união em um cartório. Em julho de 2022, os dois se separaram.