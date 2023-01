RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Sony anunciou um novo kit de acessórios personalizáveis para o controle de Playstation 5 que torna o console mais acessível a pessoas com deficiências.

Batizado de "Projeto Leonardo", o produto foi exibido nesta quarta-feira (4) durante a CES 2023, e abre um leque de possibilidades para oferecer maior conforto de uso para esses jogadores.

O Projeto Leonardo oferece um conjunto de peças e placas removíveis. Isso permite uma maior flexibilidade e personalização, facilitando que os usuários adaptem o dispositivo às suas necessidades específicas. É possível, por exemplo, que o usuário conecte o console a outros aparatos, como tubos de respiração e pedais para ativar diferentes botões no controle.

A Sony anunciou durante o evento que o novo modelo de controle foi criado para lidar com os desafios comuns enfrentados por muitos jogadores com limitações motoras. Isso inclui desde dificuldades para segurar o console por longos períodos de tempo, até problemas para pressionar múltiplos botões com precisão.

FORMATO AJUSTÁVEL

Para que o console adaptável se tornasse realidade, a PlayStation da Sony trabalhou em conjunto com a AbleGamers, Stack Up e SpecialEffect ?empresas voltadas para acessibilidad? para criar o design especial.

"Nossa equipe testou mais de uma dúzia de designs com especialistas em acessibilidade, procurando abordagens que ajudassem a enfrentar os principais desafios para o uso eficaz do controle", explicou o designer da Sony Interactive Entertainment, So Morimoto, em comunicado.

Cada dispositivo do Projeto Leonardo tem formato circular ?chamado de OVNI? e é equipado com um joystick analógico, acompanhado de oito botões. Esses dispositivos podem ser combinados entre si, ou integrados com um controle tradicional, para oferecer alternativas para qualquer função.

De certa forma, o modelo da Playstation funciona de maneira semelhante ao já existente Xbox Adaptive Controller, da rival Microsoft. Nele, algumas configurações já estão incorporadas no dispositivo, enquanto outras precisam ser fornecidas pelo usuário. Isso é importante, já que as necessidades de acessibilidade de cada pessoa são diferentes umas das outras, trazendo soluções mais amplas.

Outro ponto questionável é que esses dispositivos costumam ser caros. O modelo da Microsoft, por exemplo, custa R$ 999 na loja online oficial. Mas, por enquanto, o Projeto Leonardo ainda está sendo desenvolvido, sem informações mais completas sobre o preço ou data de lançamento.

A conferência de tecnologia CES 2023 traz novidades no mercado de inovação global e acontece até o próximo domingo (8).