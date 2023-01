SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O retorno dos discos de vinil às prateleiras de colecionadores nos últimos 15 anos e o brilho extra que essa indústria ganhou mais recentemente também fez com que fossem criados bares que abraçam este universo.

Em São Paulo, o finado Mandíbula, que ficava na Galeria Metrópole e ainda era pistinha de dança, foi um dos precursores deste movimento, mas fechou as portas em abril de 2020 por causa da pandemia. Outros espaços, no entanto, foram criados nos últimos anos para dar conta deste público.

DJ tocando no Anexo Godê; às quartas, casa libera as picapes para a clientela ouvir suas coleções

Inaugurado em 2022, o Anexo Godê é exemplo bem-sucedido. Circulam por ali DJs que assumem a trilha sonora e lotam a casa e também colecionadores apaixonados, que levam seus próprios discos para tocar enquanto bebericam drinques e cervejas.

Confira, abaixo, cinco espaços paulistanos onde é possível beber drinques, comprar LPs e ouvir música.

ANEXO GODÊ

A música em vinil é protagonista no bar anexo ao Godê original, inaugurado em setembro, que tem toca-discos abertos tanto para DJs convidados da casa quanto para a clientela, que às quartas-feiras pode levar as suas coleções para tocar. Não é incomum por ali que, entre drinques e petiscos gostosos e partidas de sinuca, pessoas que não se conhecem troquem ideia sobre a música e espiem os discos alheios. A casa também funciona como uma loja física da Noize Record Club ?clube de assinaturas de vinil? que expõe seus discos e faz lançamentos e sessões de autógrafo no espaço.

Anexo Godê - r. Conselheiro Nébias, 1.517, Campos Elíseos. Qua. a sex., das 17h às 23h. Sáb., das 15h às 22h.

Agenda e informações no Instagram @anexo.gode

FIEL DISCOS

O misto de bar e loja funciona com uma luz baixa, móveis confortáveis e uma coleção gabaritada de vinis ?que também são vendidos online. A seleção é diversa, e é possível encontrar nos caixotes discos da nova banda Silk Sonic e do clássico Neil Young. DJs comandam a seleção musical enquanto os clientes bebericam drinques autorais e clássicos ?tem até o Leonard Cohen (R$ 38), com vermute, campari, tônica e laranja-bahia, batizado em homenagem ao compositor da música "Hallelujah".

Fiel Discos - r. Barão de Tatuí, 223B, Vila Buarque. Qua. a sex., das 17h às 23h. Sáb., das 15h às 22h.

Agenda e informações no Instagram @fieldiscos

ROSA FLAMINGO

A mistura de loja de discos, brechó, bar e espaço para shows é tocada por Tiê e pelo músico André Whoong e leva o nome do selo criado pela cantora. O clima é intimista, com uma sensação de que todo mundo se conhece por ali. A dupla vende e aluga itens de antiquário e roupas, mas o destaque fica com a coleção de vinis dos mais variados preços e estilos ?encontra-se da vanguarda paulista de Itamar Assumpção ao k-pop feminino do Blackpink. O espaço também assume a forma de casa de shows ?e aí vende também comes e bebes? e costuma receber nomes da cena independente, como Sophia Chablau e Nina Maia.

Rosa Flamingo - r. Ponta Porã, 708, Vila Ipojuca. Sex. a sáb., das 15h às 22h.

Agenda e informações no Instagram @rosaflamingo_discos

SECILIANS SHOP

O movimentado espaço em uma praça de Santa Cecília funciona também virtualmente com compra e venda de discos. O acervo é grande e, em dias de discotecagem ?sempre gratuita? fica rodeado por clientes que escutam sets em vinil, garimpam e aproveitam os chopes e drinques. É comum encontrar promoções de vinis e bebidas no Instagram do espaço.

Secilians Shop - pça. Olavo Bilac, 87, Santa Cecília. Qui. a seg., das 19h a 1h.

Agenda e informações no Instagram @secilianshop

CONCEIÇÃO DISCOS

É um dos clássicos endereços para os fãs dos discos na capital paulista. Enquanto a chef Talitha Barros, dona do espaço, capricha em receitas de seus famosos arrozes, quem espera pode conferir a boa seleção de vinis disponíveis para compra.

Conceição Discos - r. Imac. Conceição, 151, Vila Buarque. Ter. a sáb., das 12h às 17h. Último domingo de todo mês, das 12h às 17h.

Informações no Instagram @conceicaodiscos