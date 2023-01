SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciado na manhã desta quinta-feira (12) como participante do BBB 23, Gustavo Benedetti tem 27 anos e é natural de Sinop, no Mato Grosso, mas mora em Primavera do Leste, município no mesmo estado. Mesmo sendo empresário, já trabalhou como pedreiro e abriu uma empresa no ramo de construção civil.

Hoje, o participante trabalha na fazenda da família e diz que é capaz de fazer tudo por eles. Gustavo ?que afirma ser divertido e carinhoso? se considera vaidoso e malha todos os dias. Por isso, não descarta um relacionamento dentro da casa, já que está solteiro. "Estou na flor da idade. Quero aproveitar essa juventude", diz.

Garante que quer viver todos os momentos no BBB e que vai se entregar ao jogo. "Quero aproveitar, curtir, fazer tudo que tiver de fazer. É um jogo, um desafio para ir até o final, e eu também vou atrás do prêmio. Quem não quer ficar milionário?", questiona.

Quando não está trabalhando, ele gosta de se dedicar a outras atividades, como cozinhar e conversar com pessoas diferentes, para fazer novos amigos.