SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciado no começo da tarde desta quinta-feira (12) como participante do Big Brother Brasil 23, Bruno Carneiro, conhecido como Fred nas redes sociais, é um influenciador e youtuber de 33 anos.

Fred também é jornalista, mas ficou conhecido nacionalmente após a sua entrada no canal de futebol no YouTube Desimpedidos. Ele teve um relacionamento e um filho com a influenciadora e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa. O youtuber diz que sempre foi muito fã de BBB.

"Lá atrás me inscrevi como pipoca e agora estou me realizando. Mas já penso em ir para uma final, sonho em ganhar o prêmio e em ter a aceitação do público", revela ele que também tem muitos jogadores de futebol como amigos e conta com o voto deles para se dar bem no jogo.

Fred considera que o reality será o seu maior desafio até hoje. "É um ato de coragem. As coisas estão indo bem, mas a exposição no programa será tremenda e quero aproveitar ao meu favor. Tenho sede de mais. O programa movimenta o Brasil inteiro e eu quero conquistar o coração das pessoas", explica.

O youtuber entra solteiro na competição, mas diz que, a princípio, não pretende se envolver amorosamente com ninguém. "Entro para me jogar e para jogar. Eu quero viver as amizades, os elos, os laços. Quem está junto tem mais chance de sobreviver. Quero ter alianças logo cedo."

Dentre outras curiosidades, Fred trabalha desde os nove anos, é palmeirense fanático, quis ser jogador de futebol e foi animador de plateia do programa Domingão do Faustão.

