SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jogadora Key Alves foi anunciada como uma das participantes do Big Brother Brasil 2023, mas não se assuste caso "veja" a líbero em quadra nos próximos dias. A sister é gêmea de Keyt Alves, também atleta de vôlei e com perfil de sucesso no OnlyFans.

Keyt é líbero do Vinhedo, clube que disputará a Superliga B. Ela conta com 10,9 mil curtidas no OnlyFans e 1,5 milhão de seguidores no Instagram.

Key e Kayt fizeram uma postagem juntas na plataforma de conteúdo adulto e já se enfrentaram em quadra.

As gêmeas são naturais de Bauru, interior de São Paulo, e nasceram no dia 8 de janeiro de 2000. Atualmente Keyt mora em Vinhedo, enquanto Key reside em Osasco.

As irmãs fizeram um ensaio sensual juntas em junho do ano passado, e Key compartilhou algumas fotos no OnlyFans. Elas também postam alguns cliques juntas em outras redes, como o Instagram.

E elas se enfrentaram em quadra pela primeira vez no ano passado, com Key levando a melhor. O Osasco venceu o Valinhos por 3 a 0 em agosto, pelo Campeonato Paulista.