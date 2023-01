RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anunciada na tarde desta quinta-feira (12) como participante do BBB 23, Tina Calamba tem 29 anos é nascida na cidade de Benguela, Angola, mas mora há nove anos em São Paulo. Formada em Jornalismo, ela trabalha como analista de marketing e modelo. Solteira e mãe de duas meninas de um relacionamento anterior, a sister não descarta um envolvimento amoroso no reality: "Estou para o jogo", assume.

Eleita Miss Benguela em 2012, ela revelou que sempre sonhou em morar no Brasil e desde pequena sabia tudo sobre a cultura brasileira. Fã de carteirinha da atriz Taís Araújo, ela angolana é a caçula dos sete irmãos e não conheceu o pai, morto em uma guerra no país africano. Tina não esconde que a intenção é continuar vivendo por aqui e, por isso, considera que chegar mais longe possível no programa pode ser a oportunidade para mudar de vida.

Determinada, Tina se define como uma pessoa que gosta de desafios e isso pode trazer aliados no jogo. Mas, desconfia que sua personalidade forte a faça virar alvo de um grupo. Ela adianta que, se for necessário, vai bater de frente com os outros participantes: "Sou brava, não gosto que mexam comigo. Tenho meus momentos de ?não pise no meu calo?".

A sister também se acha inteligente, carismática e não vê problema em começar qualquer coisa do zero. Tina diz que vai precisar controlar a teimosia e, na sua opinião, o fato de ser um pouco briguenta pode atrapalhar a convivência.