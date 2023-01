SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gerard Piqué, 35, presidente da Kings League, anunciou que a Casio é a nova patrocinadora da competição de futebol. O ex-jogador conseguiu atrair o novo patrocinador um dia após a ex-mulher Shakira lançar uma música com indiretas a ele e citar a marca.

Piqué iniciou a transmissão do Kings League com um relógio Casio no pulso e dizendo que a marca japonesa fez um acordo com a competição, arrancando risada de todos no estúdio na transmissão do streaming.

Uma das pessoas disse que era mentira e Piqué mostrou uma caixa com o relógio. "Estou falando sério", disse o ex-jogador. "A Casio nos deu relógios. Temos um acordo com a Casio. A Kings League chegou a um acordo com a Casio", insistiu Piqué.

Na quinta-feira (12), a cantora lançou a canção "Music Sessions" com indiretas para a Piqué, de quem se separou recentemente, após virem à tona supostas traições. Na letra, a colombiana canta "valho mais que duas de 22", "você trocou uma Ferrari por uma Twingo" e "você trocou um relógio Rolex por um Casio".

O jornal espanhol Mundo Deportivo analisou a letra da canção e diz que tem referências à idade de Clara Chía, 22, apontada como namorada de Piqué.