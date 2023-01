SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim o casamento de Bela Gil e JP Demasi após 19 anos. O anúncio foi feito por ela em suas redes sociais. "Depois de 19 anos de relação linda e tranquila, que gerou tantos frutos no amor e no trabalho, o nosso casamento chegou ao fim", começou.

"O fim do amor nunca, porque não tem como não amar como você educa os nossos filhos, como você navega o mundo, como você é como ser humano", emendou a apresentadora e chef de cozinha. Com Demasi, ela tem Flor e Nino.

De acordo com ela, a parceria na m/paternidade e nos negócios continuará firme. "Agradeço cada segundo ao seu lado, cada palavra de apoio, cada gesto de cuidado. A vida com você só me deu sorte" concluiu.

Em novembro do ano passado, Bela Gil disse ser sapiossexual. A revelação foi feita no podcast Mil e Uma Tretas. O termo se refere àquelas pessoas que se sentem atraídas sexualmente apenas por quem é inteligente.

"Minha autoestima e esse senso de beleza estão muito relacionados ao intelecto. Eu sou sapiossexual, eu me atraio por pessoas inteligentes, não necessariamente bonitas. Então eu não acho que eu tenho que ser megabonita. Para que eu vou botar silicone, entendeu? Deixa eu ler um livro porque vai funcionar muito mais", disse no podcast.

Com Demasi, vivia uma relação aberta. No mesmo bate-papo, disse que ele tinha o aval para procurar por sexo fora do matrimônio e deu mais detalhes de como funcionava o diálogo na hora da vontade de transar.

"JP é esse homem, com essa vontade. E aí não batia. 'Cara, você quer muito (fazer sexo) e eu não quero nada. O que a gente vai fazer?'. Eu ficava com a pressão de não ser a mulher, a esposa. Eu falei (que se ele quisesse, ele poderia procurar sexo fora do casamento)", afirmou.