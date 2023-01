SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia depois de Luana Piovani publicar um vídeo afirmando que Pedro Scooby quer "calá-la" e foi bloqueada em aplicativo de troca de mensagens pelo advogado dele, o surfista respondeu negando o bloqueio, afirmou que está no limite e ainda não conseguiu curtir o nascimento da filha Aurora, que completou um mês esta semana.

Scooby inicia o vídeo, publicado na sexta-feira (27) à noite, afirmando que está em Portugal com os três filhos dele com a atriz, pois tinha prometido passar uns dias com Dom, Bem e Liz assim que a irmã deles, sua filha com a modelo Cintia Dicker, estivesse recuperada em casa, após passar por cirurgia no Brasil.

Ele começa a falar sobre as alegações da ex-mulher. "Isso sempre acontece em datas especiais. Ontem [quinta-feira] foi um mês de vida da Aurora. É muito louco, eu tenho que vir aqui sempre ficar desmentindo as coisas. É justamente por isso que eu tô [sic] querendo judicializar tudo, porque há três anos, quem me segue antes do Big Brother sabe, eu passo por isso. Várias coisas que falaram são mentiras."

No vídeo, Piovani também acusou o surfista de ter anexado fotos dela nua em um processo judicial. "Eu nunca mandei foto nua de ninguém para lugar nenhum. Eu nunca faria isso, até porque eu não tenho nada contra isso. Cada um posta o que quiser, vive o que quiser. O processo é sobre uma outra coisa que não tem nada a ver. Do jeito que falaram, até eu ficaria com raiva de mim, mas é mentira", continuou.

Ele afirma que na verdade incluiu no processo prints do perfil dela para mostrar que ela se contradiz quando critica outras mulheres que postam fotos sensuais, dizendo ser um desserviço à sociedade. Essa atitude, ele diz, é para preservar a imagem dele e das crianças de mentiras.

"Ela mesmo julgava as outras. Aí ela se contradiz, porque ela também faz coisas sensuais. Mas não que seja errado, tanto taí a liberdade de expressão. Ela se contradiz quando julga outras mulheres."

Scooby afirma ainda que Cintia foi julgada por mulheres que dizem proteger outras mulheres. "Julgaram a minha mulher recém-parida, que não tinha nada a ver com a história, que só deu amor às crianças, sempre. Quem ficou com as crianças a maior parte do tempo que eu estive no Big Brother foi a Cintia.

Por sim, Scooby diz que gostaria de curtir o nascimento da filha e que está no seu limite. "Cansa, porque eu queria estar com meus filhos. Até agora não curti em paz o nascimento da minha filha. Tô [sic] no meu limite. Quem quiser acreditar, acredite. Os juízes da internet julgam sem saber de fato o que é verdade ou não."