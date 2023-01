SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de aparecer na favela da Tijuquinha, na zona oeste do Rio de Janeiro, na última quinta-feira, gravando seu próximo clipe, Anitta é o assunto das redes soiais. A cantora apareceu simulando sexo oral em um dos figurantes e o vídeo ditou assunto na internet.

Durante as gravações de "Girl from Rio", em 2020, no Piscinção de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, Anitta beijou um dos atores do clipe, Tiago Alves, e tomou banho com ele. Como no novo clipe, a fofoca foi assunto carimbado nas redes sociais.

O modelo e jogador de futebol chegou a comentar o caso com a cantora no Gshow, afirmando que o namoro não foi longe, por causa da agenda de Anitta.

Mas nem só de bastidores se faz a estética sexy da diva. Rebolado e pouca roupa quase não contam, já que são marcas registradas da cantora desde o início de sua carreira.

Pelo menos desde o hit "Meiga e Abusada", primeiro clipe disponível em seu canal do YouTube, de dez anos atrás, a cantora sensualiza com coreografias quentes, decotes ousados e shorts curtos.

"Envolver", do ano passado e tida como responsável por alçar Anitta ao status de artista internacional, por sua vez, causou mais polêmica. O clipe, bem mais quente, mostra a cantora em uma coreografia cheia de insinuações sexuais --e um dançarino que também chamou atenção.

A própria cantora disse que escalou o ator marroquino Ayoub Mutanda por sentir vontade de transar com ele.

Em "Tócame", de 2020, voltada ao mercado latino, Anitta escalou até o então namorado, Gui Araújo, em cenas íntimas. "Tivemos que gravar com quem estava em casa. Nunca coloquei namorado em clipe, porque vou lá termino e ele está lá, mas não tinha o que fazer", disse a artista.