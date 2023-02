A convergência de toda a curiosidade que move o Espaço Manufato desde a sua criação, volta ao Galpão da Fonseca Hermes, com o foco no encontro de todas as atividades que permearam a construção desse projeto. A papelaria, que é o ponto de partida, somada ao trabalho artístico das pinturas, a loja colaborativa, a gastronomia- que foi um dos focos quando a iniciativa funcionou no Alto dos Passos, como café e bistrô- agora também se soma a outras propostas, como a realização de cursos e eventos. "O galpão já existe há 20 anos, achamos mais interessante fazer a união de tudo isso em um lugar só", resume o artista plástico Renato Abud, que ao lado de Vinícius Gonçalves encabeça a empreitada.



O ateliê no Centro de Juiz de Fora será reinaugurado neste sábado (4), às 14h na Rua Fonseca Hermes, número 36. A programação de ações no espaço pode ser acompanhada por meio da página do empreendimento. O que o artista plástico Renato Abud adianta, é que estão previstos cursos de assuntos como encadernação e cerâmica nesse primeiro semestre do ano.

Abud conta que o entre os espaços já ocupados pelo projeto, o galpão é o mais charmoso. "Ele é diferente, acaba provocando a atenção das pessoas. É um ambiente amplo, onde acumulamos de 30 anos de loja. Tem de tudo um pouquinho: móveis antigos, coisas que vamos adquirindo em antiquários. Eu sou totalmente desfocado, gosto de ir só agregando. Isso é coisa de quem mexe com arte, a gente vai gostando e unindo tudo."



Outra vontade destacada pelo artista plástico é atrair os horários e presença das população para a parte baixa do Centro da cidade. "Estamos a 30 anos lutando para vencer os preconceitos, há iniciativas da Prefeitura para melhorar as praças, mas achamos também que falta ação da iniciativa privada para recuperar a história toda que tem nessa parte do Centro. Por ser um local diferente, conseguimos quebrar um pouco do estigma que existe na parte baixa", avalia Renato Abud.

Para o artista, a ideia é permitir um respiro no meio da agitação da vida no coração da cidade. "Quando você chega, é mais silencioso, o tempo passa de uma maneira muito diferente, estranha. Falamos que vamos ficar 10 minutos e quando vemos, já está escuro lá fora. O tempo passou e nós não vimos." Ele continua: "Temos sentido muito que as pessoas estão em busca de mais locais de respiro. Onde possam se desconectar, ver arte, ouvir música. Vamos mesclar tudo isso". Abud também acredita que seja um ponto de inspiração para que outros artistas também possam pensar suas próprias formas de compartilhar seus fazeres e suas produções.

Após a abertura, a partir de 6 de fevereiro, o Espaço Manufato funcionará de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h. Aos finais de semana, a casa abre de acordo com a programação de

eventos.







