SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Kit Harington, 36, anunciou que terá outro filho com sua esposa, a atriz Rose Leslie, 35. Os astros de "Game of Thrones" se casaram em 2018 e tiveram o primeiro filho em 2021 --o nome da criança nunca foi revelado. Segundo Kit, o primogênito está prestes a ter "o maior choque de sua vida" pois vai ganhar um novo irmão ou irmã.

O anúncio foi feito no programa de Jimmy Fallon nesta sexta-feira (3). "Fantástico! Está animado?", perguntou o apresentador. "Estou apavorado", disse Kit. "Com o primeiro bebê, você está andando nas nuvens e dançando em campos de margaridas por nove meses. Bom, pelo menos, o homem está. Dessa vez, o choque de realidade vem muito mais cedo", explica.

Ele diz que acha que o filho mais velho ainda não entendeu direito a gravidez da mãe. "Estamos tentando deixá-lo preparado para isso. Apontamos para a barriga da Rose e dizemos 'bebê da mamãe'. Ele aponta para a própria barriga e diz 'meu bebê'", conta rindo.

Kit e Rose se conheceram em 2011 durante as gravações de Game of Thrones --ele interpretou Jon Snow e ela, Ygritte. Em setembro de 2017, o casal anunciou o noivado no jornal britânico Times. Em junho de 2018, eles se casaram em um castelo na Escócia, que pertenceu à família da atriz há 900 anos, segundo o tabloide britânico Daily Mail.