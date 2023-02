SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "E se a música 'Flowers' da Miley Cyrus fosse um sertanejo?" Foi com esse questionamento que a cantora Priscila Meireles, 29, transformou o hit da cantora norte-americana em um sucesso brasileiro na internet. O vídeo em que Priscila canta sua versão em português viralizou nas redes sociais e deu origem a "Flores", música agora disponível nas plataformas de áudio e que ganhou até clipe no YouTube.

Priscila mora em Itajaí, Santa Catarina, e soma mais de 120 mil seguidores nas redes sociais. O vídeo em que canta a versão brasileira de "Flowers" já ultrapassa 150 mil curtidas no Instagram, enquanto o clipe da música --lançado no YouTube em 28 de janeiro-- também alcançou 160 mil visualizações. A cantora Ana Castela, 19, deixou um comentário na publicação de Priscila e a internet já pediu uma união das duas sertanejas em um feat.

O single "Flowers" supostamente traz alfinetadas para o ex-marido de Miley Cyrus, o ator Liam Hemsworth. "Nós estávamos bem até que não estávamos mais/ Construímos uma casa e a vimos queimar/ Posso comprar flores para mim mesma/ Posso segurar minha própria mão/ Posso me amar melhor do que você consegue", canta a americana no single.

A versão de Priscila segue o mesmo conceito. "Era bom, nosso amor, como um sonho que passou / Tudo bem, até que percebi que acabou / Eu posso me dar flores / Escrever meu nome na areia / Falar comigo por horas / Ver coisas que você não quis / Posso sair só para dançar / Posso segurar minha mão / Posso me amar melhor que você", diz a letra em português.

Famosos repercutiram a adaptação feita por Priscila. A influenciadora e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, publicou vídeos ouvindo a música dentro do carro e elogiando a versão.