SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O salto da capivara Filó e seu dono, o fazendeiro Agenor Tupinambá em um tanque de água conquistou as redes sociais. Em publicação no sábado (4), a relação de amor do amazonense pelo animal, que se tornou membro da família, recebeu mais de 48 milhões de visitas no Tiktok. No Instagram, o mesmo vídeo soma mais de 10 milhões de visualizações.

A rotina dos dois, com direito a banhos e sonecas abraçadinhos, já vinha ganhando atenção dos seguidores de Agenor, morador de Autazes (cidade a 112km de Manaus) e que tem mais de 750 mil seguidores no Tiktok. Em entrevista à Folha de S.Paulo, o jovem de 23 anos conta que vem mostrando a rotina de sua vida na fazenda desde 2019, enquanto divide o tempo com os estudos na faculdade de Agronomia, na Ufam (Universidade Federal do Amazonas).

"Queria mostrar um pouco da rotina e da cultura dos ribeirinhos, e o pessoal não fazia ideia de como é morar em um flutuante em cima do rio", detalha ele. "Eu mostro que a gente pode ser muito feliz com pouco, só precisamos aproveitar as oportunidades e sempre respeitar a natureza".

Apesar dos momentos felizes com Filó, a capivara tem uma história triste. Agenor revelou, à Folha de S.Paulo, que a pequena roedora foi um presente de seu primo, que a resgatou de um momento tenso. "Os índios caçam ali na região para se alimentar e acabaram atingindo a mãe dela. Por não saberem que ela estava grávida, a Filó acabou nascendo forçada. Ela sobreviveu e os índios a entregaram ao meu primo, que me presenteou depois", conta.

Agora, já com cinco meses, a rotina é de pura união. O 'pai' e a sua 'filha', inclusive, dormem juntos diariamente. "Filó uma fofura daquelas e não gosta de ficar sozinha. Ela não faz xixi e nem fezes na cama (risos). Quando ela precisar fazer necessidades, me acorda, dá umas roídas leves ou faz barulho, para então eu colocá-la no chão. Ela é companheira, um amor mesmo", reforça.

Sobre o sucesso de Filó nas redes sociais, Agenor aposta que a web vê as capivaras como "hamsters gigantes". "A capivara é um animal único e muito gente boa, porque se dá bem com todos os animais. Ela anda no meio de qualquer bicho e todos amam ela", acredita o influencer.

Vida no campo Além de Filó, a fazenda da família de Agenor tem dezenas de animais, de porcos, galinhas até cavalos. A renda da casa vem da venda de queijo coalho, produzido a partir de búfalos e vacas, nas terras.

Para o futuro, o vlogger sonha em terminar a faculdade e seguir se dedicando à vida no campo, mantendo os negócios em dia. A vida na web é apenas complementar. "Sempre quis chegar lá, ser reconhecido pelo meu dia a dia e por minha cultura, e sempre quis alcançar o sucesso, ser blogueiro. Não sei o que fazer com tanta gente no meu perfil", diverte-se.