SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O serviço de streaming Disney+ de Hong Kong omitiu um episódio recente de "Os Simpsons" que critica a China, associando o país a trabalho infantil.

No segundo episódio da última temporada do desenho, Lisa é chamada para participar de um júri enquanto Marge fica obcecada com sua bibibleta ergométrica. Marge assiste a um passeio virtual enquanto pedala em que aparece uma imagem da Grande Muralha da China.

"Contemple as maravilhas da China. Minas de Bitcoin, campos de trabalho forçado onde crianças fazem celulares", narra o instrutor do passeio virtual.

Hong Kong é uma região com certa independência do governo de Pequim. O território foi uma colônia britânica até 1997, quando China e Reino Unido assinaram um acordo que tornava a região autônoma por 50 anos -que não foi respeitado pela China.

Em 2020, a China decreteu a Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, que proíbe cisões, subversão, terrorismo e a atuação junto a organizações estrangeiras contra interesses de Pequim.

A menção aos campos de concentração parecem ser uma referência aos campos de concentração em que o país prende uigures. Em 2021, o Departamento de Estado dos Estados Unidos estimou que até dois milhões de pessoas pertencentes ao povo de origem turcomena e a outros grupos étnicos eram mantidas em uma rede de campos de concentração em Xinjiang.

O governo chinês nega as denúncias e alega que suas medidas são tomadas para combater o terrorismo no país e favorecer o crescimento econômico da região.

A Disney já tinha removido outro episódio de "Os Simpsons" em Hong Kong, que mostrava a Praça Celestial, lugar de Pequim que sediou um massacre de manifestantes pacíficos em 1989.