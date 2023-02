SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mara Rubia Meneghel, irmã mais velha de Xuxa, morreu em Barcelona, Espanha, aos 67 anos. A morte aconteceu no dia 1 de fevereiro, mas só chegou a conhecimento público nesta terça (7). A informação foi confirmada por Michelle Kozoubsky Meneghel, cunhada da apresentadora.

Doutora em ciências da educação e formada em psicoterapia e pedagogia sistêmica, Mara, assim como a irmã famosa, nasceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Ela morava na Espanha há 30 anos e era uma referência em sua área, com ênfase no combate ao bullying infantil. Em 2022, lançou o livro "El Secreto de Maroka" ("O Segredo de Maroca", em tradução livre), que trata do assunto. Mara deixa marido e filhos.

A família Meneghel é composta pelos irmãos Bladimir, Solange, Cirano e Xuxa e pelos pais Luiz Floriano e Alda. Cirano morreu em 2015, aos 60 anos, vítima de um infarto fulminante, e era casado com Michelle. Floriano e Alda também já morreram. Ele, em março de 2017 e ela, em maio do ano seguinte, aos 81 anos.