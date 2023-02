SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A apresentadora Fernanda Keulla, 36, foi uma dos milhões de brasileiros que passaram perrengue durante as fortes chuvas que caíram em São Paulo na tarde desta terça-feira (7).

A ex-BBB enfrentou uma enxurrada na cidade paulistana e compartilhou um vídeo do momento em seu Instagram. A gravação foi feita por um amigo da influenciadora.

"As aventuras de Keulla. Eu sozinha boto minha vida em perigo", escreveu Fernanda no post.

Fernanda Keulla passou por mal bocados no ano passado. Ela foi diagnosticada com herpes zóster e precisou ficar hospitalizada por sete dias.

"A herpes zoster é causada pela reativação do vírus da varicela no organismo. A varicela é o vírus da catapora, que eu peguei na infância, que fica incubado no nervo. Devido a uma baixa imunidade do meu organismo, ansiedade, estresse, o vírus da varicela foi reativado, me causando fortes dores (insuportáveis) e bolhinhas na pele", disse ela na ocasião.