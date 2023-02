SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após desbancar Anitta no Grammy deste ano, a cantora americana Samara Joy passou a seguir a brasileira no Instagram nesta quarta-feira (8).

Joy, que concorria com Anitta na categoria de artista revelação, foi atacada nas redes sociais por fãs da pop star, que disseram à cantora de jazz, entre outras mensagens hostis, que o Brasil a "odeia" e que ela deveria "devolver" o prêmio.

O youtuber Felipe Neto criticou a cantora brasileira por ela não se opor aos ataques.

"Ela sabe que esse comportamento violento e hostil dos fãs acaba sendo positivo para [Joy]?", ele questionou em um podcast. "Eu não vi ela dizer uma palavra sobre os ataques. Por que não falar? Por que não educar os fãs?"

A situação é semelhante a uma vivida por Neto em 2018, quando ele venceu o prêmio Miaw, da MTV, na categoria de ícone, após ter concorrido com Anitta.

A indicação da pop star brasileira ao Grammy veio em um momento no qual a carreira internacional dela se expande com o álbum "Versions of Me" e os hits "Envolver" e "Girl from Rio", de 2022.

Antes da cerimônia da premiação no último domingo (5), Anitta já seguia Joy no Instagram.