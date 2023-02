Entre os dias 9 e 14 de fevereiro será celebrado em todo país a segunda edição da 'Semana do Cinema'. Nesses dias, os clientes poderão assistir a grandes sucessos como Avatar: O Caminho da Água, M3GAN e Gato de Botas 2 e Batem à Porta com ingressos ao preço único de R$ 10, além de combos de pipoca e refrigerante em preços mais acessíveis. Em Juiz de Fora, o Cinemais no Shopping Jardim Norte, e, o UCI Kinoplex no Independência Shopping aderiram a campanha e vão ofertar ingressos para a sessões no valor unitário.

No Jardim Norte, as entradas para os filmes 2D e 3D serão este preço, exceto nas salas e setores VIPs. Além disso, entrará na campanha um combo com pipoca média mais dois refrigerantes de 500ml, por R$ 29.

Já no Independência Shopping, todas as sessões estarão com o preço único de R$ 10. A promoção de combos também será válida no UCI da seguinte forma: combo com pipoca mini mais refrigerante 500ml por R$15 e no Combo Especial com pipoca média mais dois refrigerantes 500 ml, por R$30.

