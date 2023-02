SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Irmã de Xuxa, Mara Meneghel morreu no último dia 1º de fevereiro, em Barcelona, e tem uma história peculiar com a Rainha dos Baixinhos. Em dezembro de 1982, as duas posaram juntas para a revista Playboy em um ensaio que deixou Pelé, namorado de Xuxa à época, irritadíssimo.

A chamada de capa, em que a então modelo aparecia sozinha, era a seguinte: "As fotos que Pelé quase proibiu: Xuxa revela sua irmã Maruska. Desdobre a capa e conheça um segredo de família". O jogador e a apresentadora tinham assumido dois anos antes, e Pelé não teria gostado da gracinha.

Em 1985, o jogador fez uma visita à sede da Editora Abril, responsável pela publicação. "Soubemos que ele teria ficado chateado por existirem imagens da Xuxa que ainda poderiam ser usadas, e a direção da revista o convidou para uma conversa", conta Ricardo Setti, 76, redator-chefe da Playboy na época, em entrevista à reportagem.

O jornalista lembra que a visita de Pelé à redação foi agitada. "Ele chegou distribuindo muitos autógrafos e algo que me marcou, naquele dia, era o irmão do Pelé, o Zoca, que servia café para ele como se fosse um empregado", conta.

Setti lembra que, na reunião, o então diretor de redação Mário de Andrade acabou pedindo ao jogador uma entrevista exclusiva para a edição de 10 anos da Playboy, em agosto daquele ano. Em troca, Andrade lhe daria as fotos e os negativos de parte das imagens de Xuxa. "Algumas delas ainda podiam ser publicadas, conforme questões contratuais", explica.

No final do encontro, Pelé recebeu um envelope com as fotos de Xuxa que seguiriam inéditas. Segundo Setti, a conversa foi muito cordial. "Ninguém ficou bravo, e o Mário assegurou que todo o material de negativos estava ali". O relacionamento do midiático casal durou seis anos.