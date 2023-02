SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou nesta quarta-feira (8) as novas regras para o compartilhamento de senhas da plataforma.

As medidas estão sendo implementadas a partir de hoje em países como o Canadá, a Nova Zelândia, Portugal e Espanha. Ainda não há informação de quando essas regras começarão a valer para o Brasil.

CONTA DA NETFLIX PODERÁ SER USADA EM UMA ÚNICA RESIDÊNCIA

Será preciso configurar a "localização principal" na plataforma, para que usuários que morem juntos possam usar a mesma conta Netflix.

NOVA PÁGINA PARA GERIR 'ACESSOS E DISPOSITIVOS'

Nessa seção, o usuário poderá gerenciar quem terá acesso à sua conta Netflix. Para quem dividia a conta sem morar junto, haverá opção de transferir o perfil.

O usuário poderá transferir seu perfil para uma nova conta em que ele será o pagante, caso esteja compartilhando uma conta com alguém sem morar junto. Isso fará com que essa pessoa não perca seu histórico de visualização, recomendações e a lista mesmo com a abertura de uma nova conta.

SERÁ POSSÍVEL VER NETFLIX EM VIAGENS

A plataforma afirma que os membros poderão continuar usando a conta em dispositivos pessoais, além de poder usufruir do serviço em um quarto de hotel ou uma casa de férias. A Netflix não explicou inicialmente como diferenciará acessos feitos durante viagens de acessos de pessoas que residem em um lugar diferente da "localização principal".

HAVERÁ A OPÇÃO DE COMPRAR UM 'MEMBRO ADICIONAL'

Em alguns países, membros com planos Standard ou Premium poderão adicionar contas adicionais para até duas pessoas que vivem fora da residência principal. Em Portugal, o preço divulgado para cada conta adicional é de 3,99 euros, cerca de 22 reais.