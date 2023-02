SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série literária "Harry Potter" se tornou a mais bem vendida do mundo. Na última segunda-feira (6), a Scholastic, editora que publica a saga de fantasia escrita por JK Rowling nos Estados Unidos, divulgou que o número de cópias vendidas chegou à marca de 600 milhões.

A casa editorial também informa que os livros já foram traduzidos para um total 85 línguas e, no formato audiolivro, somam mais de um bilhão de horas de escuta.

Os dados foram divulgados para celebrar os 25 anos da Scholastic como a editora que publica a saga nos EUA. Apenas no país, a saga de sete volumes já acumula mais de 230 milhões de cópias vendidas.

No Brasil, "Harry Potter" continua a ser um constante best-seller. De acordo com levantamento de 2022 do Instituto Nielsen, 45 cópias da série foram vendidas por hora no país e Rowling é a autora de maior faturamento no segmento infantojuvenil.

A saga do bruxo britânico ultrapassou "Goosebumps", de R.L. Stine, que já acumula pelo menos 350 milhões de cópias comercializadas, e os livros de Erle Stanley Gardner protagonizados pelo advogado criminalista Perry Mason.

Em termos de livros únicos mais vendidos, a série ainda ficaria atrás da Bíblia, que teria algo perto dos 5 bilhões de exemplares vendidos, seguido do livro de "O Livro Vermelho", de Mao Tsé Tung, com cerca de 820 milhões de cópias.

Nesta semana em que "Harry Potter" se torna a série literária mais bem vendida em escala global, um game da franquia está no centro de polêmicas. O motivo é o fato de Rowling ter sido acusada, nos últimos anos, de ser transfóbica.