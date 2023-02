SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix começou a implementar nesta quarta-feira (8) as novas regras de compartilhamento de senhas entre usuários. Além do sistema atualizado já estar valendo em países como Canadá, Espanha, Nova Zelândia e Portugal, a empresa também deu detalhes de como funcionam as diretrizes.

Ainda não há previsão de implementação da novidade no Brasil.

De acordo com a companhia, a conta do usuário só poderá ser usada em uma única residência, que será configurada como "localização principal" para permitir que pessoas que morem juntos tenham acesso. Uma nova seção, batizada de "gerir acessos e dispositivos", vai possibilitar que se gerencie quem terá acesso à conta.

Nos casos de pessoas que não dividem moradia, mas a conta, a plataforma terá opção de transferência de perfil para uma nova conta, permitindo que a pessoa preserve seu histórico.

Há também a possibilidade de se acessar a Netflix durante viagens, com a empresa permitindo o acesso a conta em dispositivos pessoais, bem como em quartos de hotéis ou casas de férias. A empresa não esclareceu como essa diferenciação será feita internamente, porém.

Por último, a plataforma vai oferecer a opção de compra de um "assinante adicional" ?em Portugal, o preço é de ? 3,99, ou R$ 22. De acordo com a Netflix, alguns países possibilitarão que nos planos Premium e Standard se adicione até duas contas para pessoas que vivem fora da residência principal.