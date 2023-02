SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafaela Monteiro Santos, de 41 anos, ex-bailarina do programa do Faustão nos tempos de TV Globo, foi dada como desaparecida pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro.

O órgão informou à reportagem que o caso foi registrado pelos familiares da artista após não conseguirem contato. "Diligências estão em andamento para localizá-la", diz o comunicado.

Rafaela desapareceu na última sexta-feira (3) após ir sacar dinheiro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Segundo os registros da polícia, ela saiu de casa por volta das 9h (de Brasília) e desde então não foi mais vista -e ficou incomunicável via celular.

A família da ex-integrante do quadro de balé do Faustão registrou o desaparecimento na 52ª DP (Nova Iguaçu).

A reportagem tenta contato com os familiares da Rafaela Monteiro Santos para colher mais detalhes do caso.