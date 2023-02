SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentadora Sabrina Sato, 42, não está poupando energias para fazer bonito no Carnaval deste ano. Ela desfilará como rainha de bateria pela Gaviões da Fiel, em São Paulo, e também pela Vila Isabel, no Rio de Janeiro.

No terceiro episódio do reality show Carnaval da Sabrina, exibido nesta quarta-feira (8) pelo canal pago GNT, a esposa de Duda Nagle deu detalhes de como tem conciliado a rotina de malhação com a agenda lotadas de compromissos profissionais.

"Não chego em casa nenhum dia antes das 11 [da noite]. Durmo duas horas por dia. Estou com o meu corpo, juro para vocês, [como se estivesse] pronto para ter um 'negócio'. Não estou aguentando, juro", desabafou a ex-BBB, enquanto corria na esteira.

"Esse ano é um ano diferente. Sabrina está numa rotina pesada, gravando bastante, trabalhando bastante. A gente está numa média de 15 a 20 minutos treinando por dia. Está bem pesado, mas tenho certeza de que a gente vai conseguir", afirmou o personal trainer da estrela, Márcio Lui.