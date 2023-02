SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além de anunciar a demissão de 7.000 funcionários, o presidente-executivo da Disney, Bob Iger, também confirmou na última terça (8) que a companhia vai produzir continuações de "Toy Story", "Frozen" e "Zootopia" nos próximos anos.

As informações foram veiculadas durante a reunião da empresa com os investidores.

Com isso, "Toy Story" chega ao seu quinto filme depois de já ter anunciado dois finais simbólicos à história de Woody e Buzz Lightyear, em 2010 e 2019. A franquia também ganhou um derivado no ano passado, "Lightyear", que acabou indo mal nas bilheterias depois de sofrer censura em alguns países.

Já "Frozen" e "Zootopia" chegam ao terceiro e segundo capítulos, respectivamente, com um status mais fresco de franquias. Enquanto a história de Elsa e Anna ganhou curtas nos últimos anos, a história da metrópole de animais lançou uma série no Disney+ no fim de 2022, "Zootopia+".

O interessa da Disney nas continuações é óbvio. Tanto "Frozen 2", "Toy Story 4" e "Zootopia" ultrapassaram a marca do bilhão de dólares em suas respectivas carreiras nos cinemas, e estão entre as maiores bilheterias da história do estúdio.