SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abraccine, anunciou na última quarta (8) os vencedores da edição 2022 do Prêmio Abraccine, que define as produções cinematográficas favoritas da entidade. Os campeões foram divulgados em uma transmissão ao vivo no YouTube.

Os filmes eleitos pela associação foram "Aftersun", de Charlotte Wells, que venceu na categoria de longa-metragem estrangeiro; "Marte Um", de Gabriel Martins, campeão em longa-metragem brasileiro; e "Fantasma Neon", de Leonardo Martinelli, mais votado em curta-metragem brasileiro.

A Abraccine ainda divulgou os dez títulos mais votados de cada categoria do prêmio. Entre os nacionais, há títulos como "A Felicidade das Coisas", "Carvão", "Os Primeiros Soldados" e "Seguindo Todos os Protocolos". Nos longas estrangeiros, são listadas produções de diretores como Pedro Costa, Jordan Peele, SS Rajamouli e Ryusuke Hamaguchi.

Confira a seguir os vencedores e filmes mais votados pelos membros da organização em cada categoria.

Longa-metragem brasileiro

VENCEDOR: "Marte Um", de Gabriel Martins

"5 Casas", de Bruno Gularte Barreto

"A Felicidade das Coisas", de Thais Fujinaga

"A Mãe", de Cristiano Burlan

"Carro Rei", de Renata Pinheiro

"Carvão", de Carolina Markowicz

"Eduardo e Mônica", de René Sampaio

"Os Primeiros Soldados", de Rodrigo de Oliveira

"Paloma", de Marcelo Gomes

"Seguindo Todos os Protocolos", de Fábio Leal

Longa-metragem estrangeiro

VENCEDOR: "Aftersun", de Charlotte Wells (Reino Unido)

"A Pior Pessoa do Mundo", de Joachim Trier (Noruega)

"Dias", de Tsai Ming-Liang (Taiwan)

"Drive my Car", de Ryusuke Hamaguchi (Japão)

"Licorice Pizza", de Paul Thomas Anderson (EUA)

"Memoria", de Apichatpong Weerasethakul (Colômbia/Tailândia)

"Não! Não Olhe!", de Jordan Peele (EUA)

"O Acontecimento", de Audrey Diwan (França)

"RRR", de SS Rajamouli (Índia)

"Vitalina Varela", de Pedro Costa (Portugal)

Curta-metragem brasileiro

VENCEDOR: "Fantasma Neon", de Leonardo Martinelli

"Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo", de Guilherme Xavier Ribeiro

"Big Bang", de Carlos Segundo

"Curupira e a Máquina do Destino", de Janaína Wagner

"Escasso", de Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles

"Garotos Ingleses", de Marcus Curvelo

"Infantaria", de Laís Santos Araujo

"Mutirão: O Filme", de Lincoln Péricles

"Solmatalua", de Rodrigo Ribeiro-Andrade

"Tekoha", de Carlos Adriano