SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No confessionário do BBB 23, Amanda comentou sua percepção sobre o jogo. No Raio-X desta sexta (10), a sister confessou ter certa insegurança.

Amanda: "Olha quem veio para um reality show e deu conta de ser alvo de um dos cabeças aqui do programa. Sei que é muito difícil falar quem é fraco ou quem é forte no programa, só vocês sabem aí fora, mas eu vejo que bate aquela insegurança: 'Quem sou eu na fila do pão?'"

Amanda: "É o game, quem comanda, quem fica ou quem sai, são vocês. Vamos ver o que vai acontecer."

HIPOCRISIA NO BBB 23?

No game, a sister pontuou que se sente hipócrita por falar com todos e querer se salvar do Paredão.

Amanda: "Às vezes, eu me sinto um pouco hipócrita. A gente dividiu os grupos, mas, ontem, quando a água bateu na bunda, eu pensei: 'Vou tentar me salvar, vou conversar com as pessoas que eu sei que gostam de mim'. Mas sei que o BBB é isso, a gente tenta se safar do Paredão, independente de grupo ou não."