BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), cometeu gafe nesta sexta-feira (10) envolvendo uma das maiores poetas do país, a também mineira Adélia Prado.

O governador dava entrevista em estúdio para uma rádio de Divinópolis, região centro-oeste de Minas Gerais, terra natal de Adélia.

No encerramento da conversa, ao ser presenteado com uma obra da autora, perguntou se ela trabalhava na empresa.

"Queria encerrar o podcast, esta entrevista especial, governador, presenteando o senhor com um livro da Adélia Prado, ela que é uma escritora muito conhecida em Divinópolis", diz o locutor.

"É um presente da diretora aqui do sistema MPA de comunicação, em nome de todo o grupo. São os 150 melhores poemas da nossa escritora Adélia Prado", acrescenta.

Zema pega o livro, começa a folhear e diz: "muito obrigado, muito bonito o livro, vou fazer bom uso, com toda a certeza".

O locutor afirma saber que Zema lê muito. O governador, então, dispara: "ela trabalha aqui?"

Desconcertado, o locutor diz que Adélia Prado é uma escritora muito famosa, de Divinópolis e que quem o está presenteando o governador é a diretora do sistema de comunicação. "Ah, tá. Perfeito. Muito obrigado. Agradeço muito", responde Zema.

Adélia Prado tem 87 anos. Além de poeta, é filósofa e professora.

Teve seu primeiro livro, "Bagagem", publicado em 1975, tendo como "padrinho" Carlos Drummond de Andrade.

Além de "Bagagem", estão entre suas principais obras "O Coração Disparado" (1978), "Soltem os Cachorros" (1979), "Cacos para um Vitral" (1981), "Terra de Santa Cruz" (1981), "A Faca no Peito" (1988), "Duas Horas da Tarde no Brasil" (1996), "Quero Minha Mãe" (2005) e "Miserere" (2013).

A reportagem entrou em contato com o setor de comunicação do Palácio Tiradentes para possível posicionamento do governador e aguarda retorno.