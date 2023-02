RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Viih Tube, 22, usou as redes sociais nesta sexta-feira (10) para tranquilizar os seguidores sobre o seu estado de saúde. A ex-BBB contou que passou mal e foi até parar em um hospital, no Rio de Janeiro, depois de sofrer ataques na internet. Ela ainda revelou que Eliezer, 32, saiu de São Paulo para acompanhá-la na reta final da gravidez da primeira filha da dupla.

"Olha quem está aqui me dando chamego. Fiquei triste com algumas coisas da internet e acabei passando mal na terça. Fui para um hospital aqui no Rio com a pressão muito alta. Na quarta-feira já acordei com ele por aqui. Graças a Deus, está tudo bem. Foi só um susto", explicou.

Nos últimos dias, o casal virou alvo de críticas após a revelação que a filha, Lua, só irá ter o sobrenome da mãe e que a decisão partiu do próprio Eliezer. Os dois ficaram bastante incomodados com algumas mensagens e Viih chegou a passar mal com os ataques dos haters. Alguns internautas acusaram a influenciadora de querer deixar o pai de fora da identidade da menina. Outro grupo chegou a duvidar da vontade de ser pai de Eli.

"Essa foi uma decisão que partiu de mim. A Viih até insistiu que eu a colocasse, mas o nome dela será Lua Di Felice, que significa 'lua de felicidade'. O meu sobrenome no meio ia 'cortar', e no final, o 'de felicidade' ou 'Di Felice', ia virar coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e o último sobrenome", assegurou o publicitário nas redes sociais.