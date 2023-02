SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Musa do bloco carnavalesco Acadêmicos do Baixo Augusta, a atriz e bailarina Márcia Araújo Dailyn se prepara para homenagear o cantor Ney Matogrosso durante o cortejo do bloco no próximo domingo (12), na rua da Consolação, em São Paulo. Sua fantasia, ainda inédita, será assinada pelo estilista Walério Araújo e trará referências de figurinos usados pelo ex-integrante do grupo Secos e Molhados.

"Ney, para mim, é um artista completo. Quando está no palco, trabalhando, ele empresta a alma e o corpo. Você vê no gesto e na voz o quanto é satisfatório para ele. E eu, como atriz, artista e bailarina, também sou um pouco Ney", afirma ela, que foi a primeira bailarina transexual do Theatro Municipal de São Paulo.

A inspiração para a fantasia, conta, veio do tema do desfile, "Atentos e Fortes", em homenagem ao legado de Gal Costa. "Ney foi amigo da Gal, passou pela ditadura militar, pela epidemia do HIV... Para mim, Ney é atento e forte", afirma ela, que diz ter se debruçado sobre a biografia do cantor nas últimas semanas.

Dailyn diz não querer revelar o figurino que usará para homenagear Ney, mas afirma que a composição terá franjas feitas em tecido, colares e bordados. "Sabe aquela musica 'eu queria que a minha fantasia fosse eterna'? Eu colocaria essa fantasia agora e ficaria [com ela] o resto do ano."

Musa do Acadêmicos do Baixo Augusta desde 2016, a artista diz se emocionar ao refletir sobre o retorno da folia de rua após a interrupção causada pela pandemia de Covid-19. "Muitas amigas que estavam no Carnaval em 2020 não estão mais aqui. Mas eu estou. Meu papel é trazer alegria", diz. "É emprestar esse corpo para um ato politico", continua.

"No Carnaval dá para mexer com o [ex-presidente Jair] Bolsonaro e com essas pessoas que são péssimas e não gostam da gente, mas também tem o lado do carinho e do amor, do 'vamos ser felizes'. É o momento de falarmos que estamos aqui, que a cidade é nossa e que o fervo também é luta", completa.