SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rihanna, 34, que não se apresenta desde 2016, quando lançou "Anti", marcou para este domingo (12) o retorno aos palcos. A cantora se apresenta nesta noite no intervalo do Super Bowl, liga de futebol americano, com início previsto para às 20h30.

Ela afirmou que, quando recebeu o convite, ficou em dúvida, especialmente por ter se tornado mãe há alguns meses, e também por fazer sete anos que não subia nos palcos. Mas foi pensando justamente no filho que a cantora resolveu aceitar a proposta.

"Parece que só poderia ter sido agora. Quando recebi a ligação para fazer isso, pensei: 'Tem certeza? Faz três meses que tive meu filho devo tomar decisões importantes como essa agora? Tipo, eu posso me arrepender disso'", lembrou ela, em entrevista coletiva para a imprensa dos Estados Unidos na semana passada.

"Por mais assustador que tenha sido, porque não subo no palco há sete anos, há algo estimulante sobre o desafio de tudo isso. E é importante para mim fazer isso este ano. É importante para a representação e é importante que meu filho veja isso", completou. Rihanna afirmou ainda que, após se tornar mãe, sentiu que poderia conquistar qualquer coisa.

"Mas quando você se torna mãe, algo acontece onde você sente que pode conquistar o mundo, pode fazer qualquer coisa. E o Super Bowl é um dos maiores palcos do mundo", explicou.

A intérprete de "Work" disse que trabalhou por meses na apresentação e que a parte mais difícil durante o período foi restringir as músicas em 13 minutos. E comentou que esteve tão focada nos ensaios que esqueceu de seu próprio aniversário --20 de fevereiro.

"Estamos trabalhando nisso há algum tempo. Essa foi a parte mais difícil, decidir como maximizar 13 minutos. Mas esse show vai ser uma celebração", completou.