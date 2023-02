SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante show no intervalo do Super Bowl, a cantora Rihanna surpreendeu o público ao aparecer com uma barriga saliente por cima do macacão vermelho. Ela já é mãe de um bebê de oito meses, fruto do relacionamento com o rapper ASAP Rocky.

Logo no início da apresentação, a cantora fez questão de passar a mãe na barriguinha. Nas redes sociais, internautas ficaram surpresos com a apresentação e com o volume na roupa, e questionam uma possível gravidez. "É agora que o próximo álbum não vem mesmo", brincou um internauta.