RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quem ganhou a final do Super Bowl mesmo? Provavelmente você não vai nem saber, a não ser que faça parte do diminuto grupo de fãs de futebol americano no Brasil. Mas que Rihanna fez um show de 13 minutos no intervalo, é difícil não ter pelo menos ouvido falar, afinal seu nome esteve entre os assuntos mais comentados do mundo durante quase toda a madrugada desta segunda-feira (13).

Se o show já era notícia, imagine se ela aparecesse grávida de seu segundo filho com o rapper A$AP Rocky, menos de um ano depois do nascimento do primogênito, de quem pouco se viu fotos e até hoje não se sabe nem o nome? Pois é. Todo esse combo midiático aconteceu no meio da partida entre Kansas City e Philadelphia Eagles, e para os brasileiros que assistiram àquelas cenas, veio um certo sentimento de ausência.

Ausência de uma estrela que esteve no país por quatro vezes, e em todas comportou-se do seu jeito: sem fazer concessões e sem deixar de se divertir. Seja mergulhando à noite numa praia que, talvez ela não soubesse, estava com as águas poluídas; seja fumando um cigarrinho artesanal (e postando a foto deste momento no Instagram), indo a uma boate gay ou dando perdido em toda a equipe da Vogue, que havia reservado um andar inteiro do hotel Fasano, em Ipanema, para ela e sua equipe. "Estava todo mundo esparando por ela, e Rihanna simplesmente não apareceu. Preferiu alugar uma casa em outro lugar", conta à reportagem a diretora de redação da revista à época, Daniela Falcão. A seguir, relembre algumas curiosidades sobre as passagens do furacão Rihanna pelo Brasil, em 2011, 2014 (duas vezes) e 2015.

SETEMBRO DE 2011 - SHOW NO ROCK IN RIO

Um dia depois de cantar em Brasília, Rihanna foi a atração principal do Palco Mundo numa noite em que também se apresentaram Claudia Leitte, Katy Perry e Elton John. Hospedada no Hotel Fasano, na Praia de Ipanema, ela atrasou seu show em quase duas horas, o que irritou o público que começava a vaiá-la. Botou a multidão no bolso já na segunda música, e saiu da Cidade do Rock ovacionada.

Baladeira, saiu para dançar numa boate gay com Katy Perry e, na hora de conhecer a cidade, fez o circuito mais manjado e turístico que há: foi conhecer o Cristo Redentor. Ganhou uma mini-estátua do monumento de uma fã, comeu salgadinhos da lanchonete e, no dia seguinte ao show, não deve ter visto que Claudia Leitte, ao ser criticada por sua apresentação, a alfinetou na internet.

"Artistas internacionais vêm pra cá, mostram a bunda, atrasam-se por 2 horas porque estão dando uma festinha no camarim, não conseguem conciliar a respiração com o canto, não preparam espetáculos para o nosso povo, desafinam, enfim, pouco se importam conosco, querem beijar na boca, ir à praia e tomar nossa cachaça, e nós, que pagamos caro para assistir aos seus 'espetáculos' em nossa terra, aplaudimos a tudo isso. Ah! É Rock! É Pop! É bom!", disparou Leitte.

JANEIRO DE 2014 - ENSAIO PARA A VOGUE

Escolhida pela diretora de redação da Vogue, Daniela Falcão, para ser a capa da edição de 39 anos da revista, Rihanna já chegou ao Rio dando um olé na equipe da publicação. "A verdade é que ela deu um perdido na gente", lembra Falcão. A jornalista conta que um andar inteiro do Fasano havia sido bloqueado para a cantora e sua entourage. A chegada do grupo estava prevista para o final da tarde.

Às dez da noite, nem sinal deles. Por telefone, a equipe da Vogue foi então informada que toda a mobilização havia sido em vão vão: a esta hora, Rihanna estava confortavelmente instalada numa casa, em um condomínio na Praia da Joatinga, na zona oeste da cidade. "A imprensa ficou com ódio de nós porque achou que estávamos escondendo ela. Mas não fazíamos ideia de onde estava antes, não sabíamos nem como ela chegou, nada".

Rihanna queria que o ensaio e as fotos de capa fossem clicados em algum lugar com bastante verde, numa "vila de pescadores pitoresca" Daniela conta que, por questão de segurança, a revista alugou uma casa em Mangaratiba, a 30 quilômetros de Angra dos Reis. "Tinha a aparência de uma vila de pescador, mas um pouco mais estilizada". Nada feito. A cantora caribenha chegou, olhou a casa, e viu que em frente havia uma ilhota, uma vila de pescadores de verdade, com casas muito simples e sem conforto algum. "Aí ela falou: 'Essa é a locação perfeita'", lembra a editora, que precisou contratar dezenas de lanchas e traineiras para fazer o transporte de toda a equipe.

JUNHO DE 2014 - FINAL DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL

A Copa do Mundo de 2014 foi acompanhada atentamente pela cantora, que postou fotos em vários jogos durante a competição. A convite da cervejaria patrocinadora do evento, ela veio ao Rio assistir à final entre Alemanha e Argentina, no Maracanã.

Rihanna desta vez hospedou-se no Pestana, na orla de Copacabana, e numa de suas primeiras noites na cidade, foi abordada por Anitta quando deixava o hotel para ir jantar. A funkeira carioca deu vazão ao seu lado fã e conseguiu furar o bloqueio dos seguranças para pedir, pedir muito, uma selfie com ela. A foto de Anitta sendo ignorada pela sua "ídola" virou meme nas redes sociais.

Nada como um dia após o outro. Em outra ocasião, Anitta conseguiu uma foto com Rihanna, quando a encontrou numa churrascaria. Claudia Leitte também posou abraçadinha à pop star caribenha. Outro momento que virou meme: o mergulho da cantora, à noite, nas águas poluídas da Praia da Urca. O mar naquela área estava impróprio para banho, mas e daí? Ela queria se divertir com uma amiga e não deu bola para os paparazzi que a cercaram. A passagem pelo Rio na Copa ainda rendeu fotos com Pelé, com jogadores da seleção alemã e alguns posts em que aparece fumando um baseado.

SETEMBRO DE 2015 - ROCK IN RIO

Em sua segunda participação no Rock in Rio, Rihanna fez um show longo e com pouco atraso. Desta vez, as críticas foram para as versões curtas e mescladas de seus hits e também para o figurino, um conjunto amarelo de calça e capa que, adivinha?, virou meme.

Assim como em 2011, ela ficou hospedada no Fasano, em Ipanema. Foi no bar, no térreo, que ela emendou o show com uma festa. Dançou e bebeu caipirinha e espumante até o dia amanhecer, ao lado de convidados como Bruna Marquezine, Thaila Ayala e da modelo e atriz britânica Cara Delevingne.

Se no ano anterior foi Anitta quem pagou de tiete, esta foi a vez de Ludmilla passar para o outro lado do balcão. Ela ficou monitorando os passos de Rihanna por 48 horas para enfim conseguir encontrá-la, na churrascaria Fogo de Chão, em Botafogo, na zona sul do Rio, um dia depois do show. Quem avisou que a cantora caribenha estaria lá foi o seu empresário. Ele conhecia o agente de Ludmilla e passou as coordenadas com a localização de Rihanna.