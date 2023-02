SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos personagens mais conhecidos da televisão, Barney acaba de ganhar uma nova versão. Em comunicado oficial nesta segunda-feira (13), a empresa de brinquedos Mattel anunciou um novo visual do personagem e os próximos projetos. Nas redes sociais, principalmente nos EUA, a repaginação foi criticada.

"Mais assustador do que costumava ser", escreveu um usuário. "Parece que a cabeça dele vai explodir a qualquer momento", disse outro. "Por favor, mudem tudo", pediu um terceiro internauta.

No comunicado, a Mattel informou que a revitalização de Barney abrangerá televisão, filmes e conteúdo do YouTube, bem como música e uma gama completa de produtos infantis, incluindo brinquedos, livros, e roupas.

O destaque é uma nova série animada, com previsão de lançamento em 2024. "Criada para crianças em idade pré-escolar, a série apresentará o onipresente dinossauro roxo e seus amigos, apresentando a novos públicos o mundo de Barney por meio de músicas, aventuras centradas no amor, na comunidade e no encorajamento", diz um trecho do comunicado.