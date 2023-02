SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mel Maia, 18, relata que passou por momentos de tensão na madrugada desta terça-feira (14), no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a atriz informou que ela, a família e o namorado, MC Daniel, foram assaltados, e fez um apelo pedindo pela devolução do veículo.

"Fazendo esse vídeo aqui para avisar que eu e minha família fomos roubados. Eu, meu pai, minha mãe, o Daniel, os dois telefones do Daniel, o meu telefone, o carro novo que eu tinha acabado de comprar para o meu pai, tudo [foi levado]", começou ela.

Ela pediu ainda "pelo amor de Deus" para que a pessoa que os roubou devolva o carro pois dentro dele tinham coisas importantes. "Nossa vida toda está aí dentro. Meu celular, o celular do Dani. Por favor, por favor. Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo esse vídeo, por favor, devolva para a gente. Tenho uma porrada de trabalho para fazer, um monte de coisa para resolver", continou.

Mel ainda disse que tinha acabado de adquirir o carro e que agora está preocupada com o trabalho, pois todos os contatos e a agenda estavam no aparelho. "Acabei de comprar para ele e aconteceu isso. A gente nunca espera. E toda a minha vida, todo o trabalho estava no meu celular. No do Dani também. Tinha todas as coisas do meu trabalho, isso dificulta muito a minha vida, vocês não tem noção", concluiu.