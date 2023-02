SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No último Jogo da Discórdia do BBB 23, Cezar e Ricardo trocaram acusações e xingamentos. Na ocasião, o biomédico disse que o enfermeiro "se esconde atrás dos outros" e, em resposta, Black afirmou que "não consegue engolir" o rival no confinamento.

Ricardo: "Não é possível que você fica me usando para não se indispor com outras pessoas... Fiquei sabendo que você tava arquitetando para colocar eu e a Paula no Paredão"

Cezar: "Você se acha o dono da casa por conta das suas atitudes. Você é esquentado, grosseiro, estúpido, come o arroz de todo mundo... Você é um cara extremamente falso!"

Ricardo: "Você tá aqui há 28 dias e não mostrou nada!"

Cezar: "E você mostrou o quê? Você é um desequilibrado!"

Após um intervalo, os dois voltaram a discutir - Cezar chamou Ricardo de "frouxo", "bebê chorão" e "mimado".

Eu não preciso vir aqui e ficar me vitimizando, pagando de coitado! Falando que comprou celular com 30 anos, que anda de skate porque a gasolina tá cara... Cara, você é formado, trabalha na [área] da saúde e fica de coitadinho. Você é um frouxo! Cezar. Eu não sou apagado igual a você. Quando o seu tá na reta, você fica chorando em todos os cantos e não toma uma atitude. Se eu falo que ando de skate é porque tenho esse lifestyle, tenho orgulho", disse Ricardo.

