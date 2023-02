SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tom Brady, 45, e Gisele Bündchen, 42, compartilharam nas redes sociais como está sendo o primeiro Valentine's Day (o equivalente ao Dia dos Namorados no Brasil) depois do fim do casamento. Enquanto ele resolveu refletir sobre o amor, ela seguiu um caminho mais descontraído.

Via stories do Instagram, Tom Brady postou: "O amor não é uma negociação; é uma certa exuberância e doçura da sua emoção". O pensamento é de autoria do guru espiritual Sadhguru, seguido pelo jogador e pela ex-mulher. Ele também escolheu compartilhar fotos de seus filhos -Benjamin, Vivian e Jack (este último filho de Tom com a atriz Bridget Moyanahan)-, com a legenda: "O mais doce e verdadeiro amor".

Já Gisele mostrou o que, para ela, é o significado de "amor puro". A modelo posou com seus dois cachorros, que ela diz ter certeza de serem anjinhos na terra, desejando uma feliz comemoração para todos.

Tom Brady e Gisele Bündchen anunciaram o fim do casamento de 13 anos em outubro de 2022, após meses de rumores que envolviam um possível retorno do ex-jogador ao futebol americano . Em fevereiro de 2023, ele fez um vídeo confirmando o desligamento do esporte, ao qual a modelo reagiu, enviando desejos de "coisas maravilhosas".