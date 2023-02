SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de Carlão (Che Moais) em "Vai Na Fé", novela das 19h da Globo, gerou comoção nas redes sociais na noite desta terça-feira (14). Após sofrer um acidente grave, o marido de Sol (Sheron Menezzes) foi levado ao hospital, mas acabou sofrendo uma parada cardíaca. A cena em que ele parte para o outro plano - com direito a uma conversa com a esposa - deixou a web emocionada.

Em entrevista ao site F5, Che Moais adiantou que a cena seria intensa. "O momento da morte é uma passagem bonita, com muita poesia. Tem a dor de uma história se fechando, assim como é a vida", afirmou. A novela e Carlão ocuparam, durante a novela, duas das dez posições dos Trending Topics do Twitter.

"Ali no hospital, depois, tem essa tentativa de reanimar ele, que fez lembrar esse momento anterior da minha vida. Vinha a memória do meu irmão, misturando com a dor do Carlão, a empatia da Sol", completa o ator de 44 anos.

Além disso, o capítulo desta terça deixou o público com uma revelação bombástica: Jenifer (Bella Campos), filha de Carlão, descobre que ele não é seu pai biológico ao ver um exame de sangue.