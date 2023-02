SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - JK Rowling vai se pronunciar sobre as polêmicas que cercam seu nome na comunidade LGBTQIA+, pela primeira vez fora do ambiente da escrita. A autora deu entrevistas a um novo podcast dedicado ao assunto.

Batizado de "The Witch Trials of JK Rowling", o programa divulgou um teaser nesta terça (14), que conta com as primeiras aspas da escritora no assunto. Segundo ela, as pessoas entenderam mal sua opinião no assunto.

Pelo menos desde 2020, Rowling vem se chocando com seus fãs no Twitter devido a suas opiniões sobre o público trans. A autora chegou a comentar na rede social que "se o sexo não é real, então não há atração pelo mesmo sexo", defendendo a partir disso que a realidade das mulheres é apagada por isso.

Depois disso, ela chegou a se referir às "TERF wars", em referência ao termo que define feministas que excluem mulheres trans do discurso e, por isso, são classificadas de radicais. Desde então, ela vem retornando ao assunto de maneira recorrente na plataforma.

O caso chegou a alcançar os livros publicados posteriormente por Rowling, além de afetar lançamentos relacionados ao universo de "Harry Potter", como o jogo "Hogwart's Legacy".

No teaser, Rowling diz: "O que acho interessante nos últimos anos, particularmente nas redes sociais, é que [os fãs] dizem 'Você arruinou o seu legado, você poderia ter sido amada para sempre, mas preferiu dizer isso'. E eu penso: 'Vocês não poderiam ter me entendido mal mais profundamente."

A autora afirma ainda que "nunca quis irritar alguém", mas que não se sentia confortável de "sair do pedestal".

Com lançamento previsto para 21 de fevereiro, o podcast é produzido pelo veículo independente The Free Press, que descreve o programa como um documentário "sobre os maiores conflitos de nossa era pela vida e carreira da autora mais bem sucedida do mundo". Os episódios serão apresentados por Megan Phelps-Roper, ex-integrante da Igreja Batista de Westboro, grupo religioso independente conhecido por piquetes anti-LGBT em eventos políticos.

A previsão é de que "The Witch Trials of JK Rowling" tenha sete episódios, lançados semanalmente nos agregadores de podcast.