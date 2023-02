SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A terça-feira (14) foi agitada para Mel Maia. Em publicações no Instagram, a atriz falou sobre o assalto que sofreu no Rio de Janeiro e a circulação de um suposto vídeo em que seu namorado, MC Daniel, estaria traindo ela. No fim da noite, Mel apareceu em sua rede social ao lado do companheiro.

"Estou aqui com meu namorado que me traiu. Você me traiu? Poxa, amor...", debochou ela. "Não sei onde enfio minha cara. Talvez eu faça um IGTV [outro formato de vídeo do Instagram] para me explicar", completou MC Daniel.

Em tom de brincadeira, a atriz disse que terminaria com o artista. Horas depois, ela voltou a publicar um vídeo, com uma postura mais séria, pedindo que o autor do vídeo apresente nomes de quem estaria tendo um affair com o seu namorado.

"Que solte o suposto o vídeo. Deixem a gente em paz. Somos de verdade e aqui vocês não vão achar nenhuma sacanagem", desabafou ela.

MC Daniel também aproveitou para falar sobre o caso em seu perfil. Com duas imagens ao lado da atriz, escreveu as mensagens: "Que Deus nos guarde de toda a maldade, minha metade" e "Nem aqui, nem na China. Nasci pobre e não burro".

Durante o dia, a atriz foi assunto nas redes sociais por seu carro ter sido roubado no Rio de Janeiro. Mais tarde, a atriz compartilhou que conseguiu de volta os itens roubados: "Conseguimos recuperar. Somos muito abençoados, tenho que agradecer todos os dias por ser tão abençoada", disse.