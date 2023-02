RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O ator Silvero Pereira, que interpretou Zaqueu da novela "Pantanal", foi um dos primeiros artistas a aparecer na primeira noite de shows do Marco Zero, no Carnaval do Recife. Vestindo um shots colorido e uma camisa de mangas curtas, exibindo o dorso nu, Pereira conta que esteve na cidade há 15 anos. Agora, o ator cearense conta que resolveu voltar depois de tanto tempo em isolamento forçado por causa da pandemia.

"Queria sentir novamente o Carnaval de rua, o frevo, é um dos melhores do Brasil, sem dúvidas", diz ele. Segundo Silvero, o Carnaval do Recife tem características muito particulares. "Acho que o Carnaval de rua daqui é muito mais democrático, não tem corda, todos podem se divertir. É uma demanda da própria população, a galera vai para rua desde cedo, e a cidade vira uma festa."

O ator também refletiu sobre os últimos anos, quando viu um aumento exponencial na fama. Perto do palco, Silvero não podia sossegar um minuto. A todo momento, um fã pedia uma foto ou um abraço. Silvero conta que a virada em sua carreira não se se deu principalmente por "Pantanal".

"Acho que depois de 'Bacurau', que é uma história pernambucana, muita coisa mudou, sou muito grato ao diretor Kleber Mendonça Filho", ele afirmou, mencionando o filme brasileiro que venceu o prêmio do Juri do Festival de Cannes, em 2019.

Para este ano, Silvero conta que fará a série "Desejos S.A" na plataforma Star+, além de seguir em turnê com o espetáculo "Silvero Interpreta Belchior". Nesta noite, o ator foi até o Marco Zero curtir os shows de Geraldo Azevedo, Caetano Veloso e Duda Beat.